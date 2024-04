Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrerin kollidiert mit Auto

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße in Mainz-Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller. Eine 27-jährige Mainzerin war mit ihrem Roller auf der Max-Planck-Straße aus Richtung Finther Landstraße in Richtung Ernst-Abbe-Straße unterwegs. Der 69-jährige Fahrer des Autos parkte seinen Peugeot zunächst in der Max-Planck-Straße am Fahrbahnrand, wollte wenig später aber wenden um die Fahrtrichtung zu ändern und kollidierte dabei mit der fahrenden Rollerfahrerin. Nach dem Zusammenstoß beider Beteiligten stürzte die 27-Jährige zu Boden und verletzte sich an Ellenbogen und Unterkörper. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie durch einen Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

