Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ingewahrsamnahme nach Störung eines Polizeieinsatzes

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht waren Polizeikräfte aus Lippstadt aufgrund einer Ruhestörung in der Lange Straße eingesetzt. Ein 44 jähriger, stark alkoholisierter Lippstädter, störte die eingesetzten Kräfte erheblich und pöbelte auch Unbeteiligte an. Er kam einem Platzverweis nicht nach und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Während der Maßnahme beleidigte und beschimpfte er die eingesetzten Kräfte und erhielt obendrein eine Strafanzeige. (avo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell