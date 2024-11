Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Kamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (07.11.2024) auf der Straße Werver Mark drei Fahrzeugführer verletzt worden.

Eine 70-jährige Bönenenrin befuhr gegen 07:50 Uhr mit ihrem vierrädrigen Leichtfahrzeug die Straße Werver Mark in Fahrtrichtung Unna. In dem Fahrzeug befand sich zudem ihre Beifahrerin, eine 60-jährige Frau, ebenfalls aus Bönen. Die 70-Jährige geriet in Höhe der Hermann-Löns-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Autofahrer aus Bönen kam.

Die 60-jährige Beifahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Die 70-Jährige und der 52-jährige Bönener wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle beteiligten Personen wurden in Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Straße Werver Mark wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig ab der Hammer Straße, Ecke Gießerstraße, der Westfälischen Straße und der Straße Südfeld gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 10:15 Uhr wieder aufgehoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell