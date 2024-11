POL-UN: Kamen - Größerer Polizeieinsatz am späten Mittwochnachmittag

Selm (ots) - Am Mittwoch (06.11.2024) kam es gegen 22:40 Uhr auf dem Südwall zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Düsseldorfer wartete mit seinem Pkw an der derzeit eingerichteten Baustellenampel des Südwalls in Fahrtrichtung Lünener Straße. Dies übersah ein 27-jähriger Selmer, welcher mit seinem Fahrzeug auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft ...

mehr