Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Heeren-Werve gesucht

Kamen (ots)

Zwischen Sonntag (03.11.2024), 16.00 Uhr und Mittwoch (06.11.2024), 14.15 Uhr kam es in Kamen-Heeren-Werve zu einem Einbruch in ein Haus an der Lenaustraße.

Unbekannte Täter waren dort über den Keller gewaltsam ins Innere des Einfamilienhauses gelangt - sämtliche Räume wurden daraufhin durchwühlt und Schmuck entwendet.

Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell