Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw überschlägt sich: Fahrer schwerverletzt

Meerbusch (ots)

Am Freitag (6.12.) befuhr ein 19-jähriger Krefelder die Straße An der Autobahn (L386) von Meerbusch in Fahrtrichtung Krefeld. In Höhe der Ortslage Bösinghoven kam er mit seinem Ford Focus nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb im Feld liegen. Der 19-Jährige war ansprechbar, wurde aber schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Straße An der Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden. Zur Unfallzeit bestand hohes Verkehrsaufkommen, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (sto)

