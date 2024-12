Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Betrüger sammelt Geld

Kaarst (ots)

Unter dem Vorwand taub zu sein, hat ein mutmaßlicher Betrüger am Samstag (07.12.), gegen 14:00 Uhr, am Sankt-Eustachius-Platz in Vorst um Geld gebettelt. Zumindest in einem Fall hatte der 25 Jahre alt Mann Erfolg, eine Seniorin gab ihm 20 Euro. Als Zeugen die Polizei verständigten, flüchtete der Mann mit zwei Begleitern. Ein aufmerksamer Passant folgte dem Wagen der Männer.

Das Trio konnte von Polizeibeamten in einem BMW mit französischem Kennzeichen an der Kreuzung L 390 / Erftstraße gestoppt werden. Bei dem 25 Jahre alten Mann wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und beschlagnahmt. Der Duisburger mit rumänischer Staatsangehörigkeit wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Wagens, ebenfalls ein Duisburger mit rumänischer Staatsangehörigkeit, hatte während der Fahrt zweimal das Rotlicht einer Ampel missachtet. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 12 in Neuss übernommen.

Die Polizei rät:

- Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! - Halten Sie nach Möglichkeit Abstand zu Unbekannten und verhindern Sie jeglichen Körperkontakt. - Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen. - Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten haben oder selbst Opfer einer Straftat geworden sind, informieren Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110.

