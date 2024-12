Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert verdächtige Person

Neuss (ots)

Polizisten haben am Wochenende einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher angetroffen und kontrolliert.

Am Samtag (07.12.) wurden gegen 03:20 Uhr Bewohner an der Reichenspergerstraße auf zwei männliche Personen aufmerksam. Die beiden leuchteten mit Taschenlampen offenbar in geparkte Fahrzeuge. Da sich die Zeugen bemerkbar machten, flüchteten die Personen. Einer von ihnen konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Der 22-jähriger Litauer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde nach der Kontrolle wieder entlassen. Ihm konnten zum Einsatzzeitpunkt keine vollendeten Aufbrüche nachgewiesen werden.

Die weiteren Ermittlungen das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Die Polizei möchte sie dahingehend nochmals sensibilisieren, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu belassen. Diese bieten einen Anreiz für Ganoven.

Daher rät die Polizei ausdrücklich:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug! Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun! Schließen Sie ihr Fahrzeug ab! Personen, die verdächtige Beobachtungen machen und Hinweise zu Straftaten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sie ist 24/7 unter der 02131 3000 erreichbar. In akuten Notfällen wählen sie bitte die Notrufnummer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell