POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach vermutlichem Fahrzeugaufbruch

Neuss (ots) - Polizisten haben am Wochenende einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher angetroffen und kontrolliert. Am Samtag (07.12.) wurden gegen 03:20 Uhr Bewohner an der Reichenspergerstraße auf zwei männliche Personen aufmerksam. Die beiden leuchteten mit Taschenlampen offenbar in geparkte Fahrzeuge. Da sich die Zeugen bemerkbar machten, flüchteten die Personen. Einer von ihnen konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen ...

