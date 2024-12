Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht auf Hehlerei - Festgenommener in Untersuchungshaft

Dormagen (ots)

Die Polizei hat am Sonntag (08.12.) gegen 17:00 Uhr ein offenbar in Belgien entwendetes Fahrzeug sichergestellt und einen mutmaßlichen Hehler festgenommen.

Ein 25-jähriger Mann aus Würzburg beabsichtigte, über einen Online-Händler bei einer Person ein Fahrzeug zu erwerben. Für die Übergabe hatten die Personen als Treffpunkt Dormagen ausgemacht. Da dieser Deal dem Würzburger letztlich merkwürdig erschien, informierte er die Polizei. Die Beamten stellten im Rahmen des Einsatzes und der Kontrolle fest, dass das zu verkaufende Fahrzeug zuvor offenbar in Belgien entwendet wurde. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren nach ersten Erkenntnissen ebenfalls gefälscht. Das Auto und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein angetroffener 31-jähriger Kölner als Tatverdächtiger in Frage kommt. Er hatte wenige Tage zuvor bereits ein weiteres gestohlenes Fahrzeug in Würzburg verkauft.

Der Kölner wurde festgenommen und am Montag (09.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Diese erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Ob der Mann mit weiteren Taten in Verbindung gebracht werden kann, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Diese werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell