POL-H: Hannover-Herrenhausen: 32-Jähriger verunfallt betrunken - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 05.12.2024, haben drei Täter einen Werkstattinhaber in Hannover mit einer Schusswaffe bedroht und versucht in die Werkstatt einzudringen. Als dies jedoch misslang, schoss ein Täter auf den Mann und verletzte diesen schwer. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen ...

