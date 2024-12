Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mann durch mehrere Schüsse verletzt - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2024, haben drei Täter einen Werkstattinhaber in Hannover mit einer Schusswaffe bedroht und versucht in die Werkstatt einzudringen. Als dies jedoch misslang, schoss ein Täter auf den Mann und verletzte diesen schwer. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei klingelten drei Männer gegen 19:00 Uhr an der Tür der Werkstatt in der Dangersstraße in Hannover. Als der 47-jährige Werkstattinhaber die Tür öffnete, versuchten die Täter den Mann in die Werkstatt zu drängen. Noch bevor der 47-Jährige die Tür wieder schließen und die Polizei alarmieren konnte, schoss einer der Täter dreimal auf den Inhaber und verletzte ihn schwer. Anschließend flüchteten die Täter.

Noch während der laufenden Fahndung stellte sich ein 18-Jähriger im Polizeikommissariat Hannover-Stöcken. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur zweier weiterer Tatverdächtiger.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell