Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchtes Tötungsdelikt im Hauptbahnhof Hannover - 49-Jähriger zusammengeschlagen

Hannover (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 08.12.2024, ist im Hauptbahnhof Hannover ein 49-jähriger Mann aus Langenhagen durch Schläge und Tritte gegen den Kopf leicht verletzt worden. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 35-jährigen Hannoveraner.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes war der 49-Jährige gegen 01:45 Uhr in der Wandelhalle im Hauptbahnhof Hannover unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er mit einem 35-Jährigen aus Hannover in Streit und es kam zu einer Schlägerei. Der mutmaßliche Täter schlug und trat dem 49-Jährigen unter anderem gegen den Kopf. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort von Einsatzkräften der Bundespolizei festgenommen. Der 49-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat wegen der Brutalität der Schläge und Tritte die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Der 35-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. /fas

