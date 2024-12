Polizeidirektion Hannover

POL-H: Als erste Polizeibehörde Deutschlands: Polizeidirektion Hannover startet Aktivitäten bei "Twitch" - Präsenz, Prävention und Nachwuchswerbung beim Online-Gaming

Hannover (ots)

Zur Erhöhung ihrer Präsenz im digitalen Raum geht die Polizeidirektion (PD) Hannover ab dieser Woche komplett neue Wege: Als erste Polizeibehörde Deutschlands hat sie einen eigenen Kanal auf der führenden Streaming-Plattform "Twitch" ins Leben gerufen. Die PD Hannover ist die erste deutsche Polizeibehörde, die ihre Aktivitäten auf die vor allem für Gaming- und Chatting-Formate bekannte Plattform ausdehnt. Mit dem außergewöhnlichen Schritt erreicht die Polizei Hannover eine deutlich jüngere Altersgruppe und kann mit den Userinnen und Usern in lockerer Atmosphäre auf Augenhöhe kommunizieren.

"Wir wollen nicht mehr vom Selben, sondern tatsächlich etwas Neues ausprobieren", erklärt Thorsten Massinger, Polizeivizepräsident der PD Hannover, kurz vor dem Start des Live-Betriebs am Freitag, 13.12.2024, 18:00 Uhr. Bislang ist die Polizeidirektion Hannover im Internet auf den Plattformen "Facebook", "Instagram", "X" und "LinkedIn" präsent. Die Kommunikation und insbesondere Interaktion mit der Community auf "Twitch" auszudehnen, soll auch der Kriminalprävention und Nachwuchsgewinnung dienen.

Die Plattform bietet hierfür großes Potenzial: Laut eigenen Angaben kommen auf "Twitch" jeden Tag Millionen von Menschen live zusammen, um zu chatten, zu interagieren und gemeinsam für Unterhaltung zu sorgen. In der Spitze wurden im Sommer dieses Jahres mehr als 6,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Das ist ein etwa so großes Publikum, wie es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zuletzt in der Nations League vor den Fernseher gezogen hat.

Apropos Fußball: Unter anderem mit dem Live-Gaming vom Fußball-Klassiker "EA Sports FC 2025", aber auch mit den Titeln "Minecraft", dem witzigen Battle-Royal-Game "Fall Guys", dem Racing-Spiel "The Crew Motorfest" oder auch den kooperativen Titeln "Overcooked" und "Chained together" wollen die fünf nebenamtlichen Twitch-Officer "Janni", "Jo", "Sini", "Stevie" und "Taski" ab Freitag mehrere Stunden pro Woche mit der Community in Kontakt treten. Der Betrieb läuft zunächst als Pilotprojekt und soll nach etwa einem halben Jahr evaluiert werden.

Beim Gaming, aber auch bei sogenannten Just-Chatting-Sessions will die Polizeidirektion auf Twitch für eine deutlich jüngere Zielgruppe niedrigschwellig ansprechbar sein. "Wir erreichen Menschen, an die wir auf anderem Wege nicht rankommen. An Menschen, die ihren Fokus eher auf den digitalen Raum legen, die aber auch ein Recht darauf haben, dass wir für sie ansprechbar sind", erklärt Thorsten Massinger die Motivation hinter dem Start bei "Twitch". Schließlich nutzen rund 95 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet, 79 Prozent sogar täglich. Bei den 14- bis 49-Jährigen liegt die Quote seit 2012 sogar konstant bei 100 Prozent. 13 Millionen Menschen sind ständig im Internet unterwegs.

Während des wöchentlichen Streamings können die Twitch-Officer nicht nur auf Augenhöhe angesprochen werden, sondern auch die Präsenz von Polizei im digitalen Raum entfalten und Wirkung erzielen. "Die Aktivitäten sind wichtig im Bereich der Kriminalprävention und entfalten ihre Wirkung insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendschutz", sagt Thorsten Massinger. "Man sieht im Netz viele üble Dinge, allein schon in den Kommentaren, aber beispielsweise auch beim Phänomen des Cybergroomings, und das zeigt, dass wir dort aktiv sein müssen."

Doch nicht nur Strafverfolgung und Prävention ist das Ziel der neuen Aktivitäten: "Die Präsenz bei Twitch ist auch hervorragend für die Nachwuchsgewinnung geeignet", sagt Thorsten Massinger. Denn wer hier streamt, wirkt alles andere als verstaubt, sondern ziemlich cool. Und aufgrund der direkten Austauschmöglichkeiten beim Gaming und über den Chat können auch interessante Fragen zum Polizeidienst, zur Ausbildung und zur Fachkarriere beantwortet werden. /ram, nash

Hinweis: Livestream der Polizeidirektion Hannover bei Twitch: https://www.twitch.tv/polizeihannover, freitags ab 18:00 Uhr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell