Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch

Unbekannte Täter brachen in drei Gärtnereien ein/ Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag (28. November 2024) auf Freitag unerlaubt Zutritt zu drei Gärtnereibetrieben in Straelen.

Bei dem Betrieb auf der Holter Straße entfernten die Täter einen Plexiglaseinsatz eines Tores und stiegen so in die Betriebshalle ein. Die Unbekannten drangen zum Büro vor, hebelten gewaltsam die Tür auf und durchsuchten den Raum. Hier flüchteten die Täter vermutlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bei einem Betrieb auf dem Loyweg öffneten die Täter unerlaubt eine Nottür, wodurch sie ins Gebäude gelangten. Hier beschädigten sie mutwillig mehrere Blumen und flüchteten ohne Beute.

Bei einem weiteren Betrieb am Lohweg schoben die Unbekannten ein Tor auf der Rückseite der Gärtnerei auf, hebelten gewaltsam die Bürotür auf und flüchteten mit einer geringen Menge Kleingeld unerkannt.

Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Ortsteil Holt gesehen haben. Hinweise werden unter 02831 1250 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell