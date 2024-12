Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

88-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Kevelaer (ots)

Am Freitag (29. November 2024) um 11:25 Uhr fuhr ein 88 Jahre alter Mann aus Kevelaer mit dem Rad auf dem Geh- und Radweg der Egmontstraße in Richtung Wember Straße. In Höhe der Amsterdamer Straße überquerte der 88-Jährige die Fahrbahn und stürzte in Höhe des gegenüberliegenden Gehwegs ohne Fremdeinwirkung. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer eine Kopfverletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. (as)

