Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(bur) Am Montag, den 04.11.2024, soll es kurz vor 21:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Blankestraße, Höhe der dortigen Volksbank gekommen sein. Ein derzeitig noch unbekannter männlicher Täter fügte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand dem 27 jährigen Opfer aus Gronau oberflächige Verletzungen an den Armen und Händen zu. Als das Opfer mehrfach laut um Hilfe gerufen und den Täter weggestoßen habe, konnte es vom Tatort flüchten und verständigte später die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter T. 05068-93380 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182-923370 in Verbindung zu setzen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre - 180 cm groß bei normaler Statur - dunkle nach hinten gestylte Haare mit Dreitagebart - bekleidet mit grüner Cargohose, schwarzer Lederjacke und weißen Sneakern

Der Täter sei vorher in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen, die in die Tathandlung jedoch nicht eingegriffen haben soll. Eine Beschreibung dazu liegt nicht vor. Beide sollen nach der Tat in Richtung Marktplatz weggelaufen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell