Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Grundschule und Kindertagesstätten in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (mbo) In der Zeit vom Freitag, dem 01.11.2024, 15:00 Uhr, bis Montag, dem 04.11.2024, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule in Sarstedt. Unbekannte Täter:innen verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem IT-Geräte und Arbeitskleidung. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Zusätzlich nutzten ebenfalls unbekannte Täter:innen das Wochenende, um in zwei nahegelegene Kindertagesstätten einzubrechen. Diese Einbrüche ereigneten sich im Zeitraum vom Samstag, dem 02.11.2024, 14:00 Uhr, bis Montag, dem 04.11.2024, 07:20 Uhr. Die Täter:innen drangen gewaltsam durch das Aufbrechen von Fenstern und durch eine Terrassentür in die Einrichtungen ein. Entwendet wurde dabei Bargeld in Höhe von 208 Euro.

Zeug:innen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeikommissariat Sarstedt unter der Rufnummer 05066 985-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell