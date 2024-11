Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche beim PK Alfeld

Alfeld (ni) - Vom 19.10.2024 bis 26.10.2024 führte das Polizeikommissariat Alfeld mit der Unterstützung durch andere Dienststellen der Polizeiinspektion Hildesheim eine Verkehrssicherheitswoche durch. Dabei wurden alle Arten der Verkehrsbeteiligung sowie alle Altersklassen in die Kontrollmaßnahmen einbezogen, die im gesamten Zuständigkeitsgebiet durchgeführt wurden. Ferner beteiligte sich auch der Landkreis Hildesheim durch Aufstellen eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes an den Kontrollen. Schwerpunkte wurden auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten, Feststellung einer möglichen Fahruntüchtigkeit durch Alkohol, Drogen oder Medikamente, Nutzung des Mobiltelefons sowie die Nichtbenutzung der vorgeschriebenen Rückhaltesysteme gelegt. Ein weiteres Augenmerk der Verkehrssicherheitswoche lag auf präventiven Maßnahmen in Form von Schulwegüberwachungen zum Schulbeginn nach den Herbstferien an Schulen und Kindertagesstätten. Der An- und Abreiseverkehr wurde genutzt, um mit den Eltern, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. In der Woche wurden insgesamt 491 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Trauriger Spitzenreiter ist dabei eine festgestellte Geschwindigkeit von 99 km/h innerorts. Weiterhin wurde ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt und ein nicht versichertes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Außerdem konnte bei einer Verkehrskontrolle ein Haftbefehl vollstreckt werden. Der Betroffene wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

