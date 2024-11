POL-HI: Suche nach 25-Jährigem aus Hildesheim - Pass des Mannes in Hannover aufgetaucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Erneut brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bereich des Polizeikommissariats Sarstedt ein. Am 03.11.2024, zwischen 13.15 Uhr und 19.50 Uhr, drangen die Unbekannten durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Haus in der Straße Am Sonnenkamp ein. Hier durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

