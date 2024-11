Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (26. November 2024), 19:00 Uhr und Donnerstag (28. November 2024), 17:45 Uhr kam es an der Birkenallee in Geldern zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eins Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten Sie und entwendeten aus einer angrenzenden Garage mehrere Werkzeuge der Marke "Makita". Nähere Angaben zu den Werkzeugen und dazu ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Personen welche Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell