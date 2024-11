Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Altpapier brennt

hoher Sachschaden entstanden

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (26. November 2024) wurde die Polizei gegen 02.47 Uhr über einen Brand an der Wasserstraße in Kleve informiert. Beim Eintreffen der Beamten und der fast zeitgleich eintreffenden Feuerwehr der Stadt Kleve brannte vor der Außenfassade eines Ladenlokals an der Ecke Wasserstraße/Große Straße Papier und Pappe, die zum Abtransport durch die Müllabfuhr am Abend vorher dort abgelegt worden waren. Durch die Feuerwehr, die umgehend die Brandbekämpfung einleitete, mussten im Zuge dessen Teile der Außenfassade entfernt werden, um eine eventuelle Brandausdehnung dahinter zu verhindern. Durch den Brand waren die Schaufensterscheiben geborsten, so dass Brandrauch und damit insbesondere Ruß in das Innere des Ladenlokals ziehen konnten. Der dadurch und durch den Gebäudeschaden entstandene Sachschaden wird von Seiten der Inhaber auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden, da es sich allerdings um Altpapier handelte, welches nicht von alleine in Brand gerät, liegt die Vermutung einer zumindest fahrlässigen Inbrandsetzung nahe. Die Kriminalpolizei in Kleve hat daher die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell