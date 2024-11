Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Unbekannte Radfahrerin flüchtete nach Zusammenstoß mit 80-jähriger Radfahrerin

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (26. November 2024) gegen 12:30 Uhr kam es im Kreisverkehr der Weezer Straße / Egmontstraße zum Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen, bei dem eine sich leicht verletzte und die andere flüchtete. Eine 80 Jahre alte Frau aus Kevelaer fuhr die Lindenstraße in Richtung Egmontstraße entlang. Als sie in die Weezer Straße einbog, kam ihr eine unbekannte Radfahrerin entgegen. Die Unbekannte stieß gegen das Rad der 80-Jährigen, in dessen Folge sie stürzte und sich leicht verletzte. Die Unbekannte und eine weitere Zeugin halfen der Gestürzten aufzustehen. Anschließend stieg die Unbekannte auf ihr Rad und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Sie kann folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 30 - 40 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - sehr schlank - ca. 170 cm - Brille - dunkle, kinnlange Haare - dunkle Jacke, Helm - auffällig ("kaputte") wunde Lippen

Hinweise zur Verursacherin werden vom Verkehrskommissariat in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell