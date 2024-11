Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

10-jähriger Schüler nach Verkehrsunfall schwer am Fuß verletzt

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (27. November 2024) nach Schulschluss um 13:30 Uhr kam es aufgrund von starkem Gedränge am Busbahnhof "Am Bollwerk" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge aus Kalkar schwer am Fuß verletzt wurde. Der 10-Jährige wurde nach vorn gedrängt, fiel auf die Straße und geriet mit dem Fuß unter den Reifen eines einfahrenden Busses. Mittels Rettungswagen ist der Junge in ein Krankenhaus gebracht worden, der bereits auf dem Anflug befindliche Rettungshubschrauber war nicht von Nöten. (as)

