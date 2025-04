Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 18-Jährige in Wunstorf von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann hat am Samstagabend, 12.04.2025, mit seinem Auto eine Fußgängerin erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau überquerte eine Straße auf einem Zebrastreifen, als das Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit ihr kollidierte. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover, befuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Golf Sportsvan am Samstagabend gegen 19:15 Uhr die Kolenfelder Straße in Richtung Stadtzentrum. In Höhe des Abzweigs "Am Hasenpfahl" wollte eine 18-Jährige zu Fuß die Kolenfelder Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die aus Autofahrersicht von links kommende Frau jedoch von dem VW Golf erfasst. Die Fußgängerin schleuderte zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der sofort herbeigeeilte Rettungsdienst versorgte die Frau. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Polizei bezifferte den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden am Auto mit rund 5.000 Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Zeugen können sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell