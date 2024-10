Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperliche Auseinandersetzung bei Tauffeier

Boppard (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 02:27 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen einer Tauffeier in der Schützenhalle in Boppard, Mühltal, mit mehreren verletzten Personen. Die Lage vor Ort war sehr unübersichtlich. Einige Beteiligte verlagerten ihre Streitigkeiten bis hinunter auf den Remigius-Platz.

Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Personen wurde ein 22-jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz durch Schläge und Tritte gegen den Kopf schwer verletzt und musste in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden. Zwei weitere Männer erlitten u.a. Schnittverletzungen durch den Einsatz eines Messers.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard (Telefon: 06742 8090 oder Email: piboppard@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell