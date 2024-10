Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geschädigte gesucht nach Vandalismus

Mülheim-Kärlich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr wurden in Mülheim-Kärlich in der Clemensstraße mehrere Straßenschilder umgeworfen und beschädigt. Ebenfalls wurde eine größere Pflanze samt Keramiktopf entwendet und auf die Andernacher Straße geworfen. Eine Zeugin beobachtete den Vorgang, filmte ihn und rief die Polizei. Die drei jugendlichen Männer konnten später durch die Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Sie stritten die Taten ab. Durch die aufmerksame Anwohnerin wurde beobachtet, dass ein Fahrzeug über das umgekippte Verkehrszeichen gefahren sei und ein anderes fast gegen das Hindernis gefahren sei. Die beiden Fahrer sowie der Besitzer des zerstörten Blumenkübels werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

