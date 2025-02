Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Volvo kollidiert beim Abbiegen mit Linienbus - eine Frau wird leicht verletzt - #pol-siwi

Siegen-Weidenau (ots)

Gestern Abend (17. Februar) ist es gegen 17:10 Uhr auf der Weidenauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Dabei wurde ein Fahrgast verletzt.

Ein 61-jähriger Volvo-Fahrer war auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid unterwegs. In Höhe der Einmündung Schneppenkauten wollte er nach rechts abbiegen. Dazu musste er die rechts neben ihm befindliche Umweltsonderspur queren. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus, der ebenfalls in Richtung Geisweid fuhr. Der 61-Jährige nahm nach bisherigen Erkenntnissen irrtümlich an, dass der Linienbus an der dortigen Bushaltestelle anhalten wollte. Dies war aber nicht der Fall und so kam es zur Kollision zwischen dem Volvo und dem Bus. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich eine 36-jährige Frau, die sich als Fahrgast im Bus befand. Sie wurde vor Ort durch die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Gerade im Bereich des Weidenauer Krankenhauses kam es in den letzten Wochen zu einigen Abbiegeunfällen, bei denen Busse betroffen waren. Die Polizei appelliert im Bezug auf die Umweltsonderspur daher: Achten Sie bereits frühzeitig und sorgfältig vor dem Abbiegen, ob sich auf der Umweltsonderspur weitere Fahrzeuge wie Busse oder auch Fahrräder befinden. Im Zweifelsfall unterlassen Sie bitte den Fahrstreifenwechsel.

