Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Hochwertige Fahrräder aus Garage gestohlen

Werlte (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, etwa zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Kirchstraße ein und entwendeten drei hochwertige Sporträder sowie entsprechendes Zubehör. Die Zugangstür zu einer zweiten Garage ist ebenfalls angegangen worden, ein Zutritt erfolgte jedoch nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05951-995300 mit der Polizei in Werlte in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell