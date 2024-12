Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Einbruch in Metallbaufirma

Rastdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag vermutlich über eine Baustelle im rückwärtigen Bereich auf das Grundstück einer Metallbaufirma am Gewerbering. Auf dem Gelände wurden mehrere Bewegungsmelder und Strahler, sowie Fensterscheiben beschädigt. Zudem wurde ein Rolltor aufgehebelt aufgehebelt. Vermutlich wurden aus der Firma jedoch keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 EUR geschätzt. Personen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter 05951-995300 mit der Polizei in Werlte in Verbindung zu setzen.

