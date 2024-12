POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl eines Fahrzeugs gesucht

Wietmarschen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen dem 6. und dem 9. Dezember einem am Reiherweg in Wietmarschen abgestellten schwarzen VW Up!. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort. An dem VW entstand ein Sachschaden an der Fahrertür. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

mehr