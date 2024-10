Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Saalfeld (ots)

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, befuhr der 37-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld die Gorndorfer Straße und bog nach links in die Adlerstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und stieß mit diesen zusammen. Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Flüssigkeiten ebenfalls im Einsatz.

