LPI-SLF: Flaschenwürfe und Beleidigungen durch alkoholisierte Gastarbeiter

Schleiz (SOK) (ots)

Zwei Leiharbeitern aus dem europäischen Ausland wurden am vergangenen Freitag das Beschäftigungsverhältnis gekündigt. In der Folge wurden sie in ihr Heimatland zurück geschickt, da sie im Gegenzug zu ihren anderen vorbildlichen Landsleuten mehrfach wegen erheblicher Alkoholisierung negativ in Erscheinung getreten waren.

Zur Mittagszeit traten die beiden erneut negativ in Erscheinung, da sie im Bereich der Bäckereifiliale, auf dem LIDL-Parkplatz in Schleiz Bier konsumierten und die leeren Flaschen auf dem Parkplatz zerschellen ließen. Zudem beleidigten sie bisher namentlich unbekannte Passanten.

Die vor Ort entsandten Polizisten stellten bei den beiden Atemalkoholwerte von 1,83 und 2,33 Promille fest. Da die beiden sich offenbar belehrungsresitent zeigten und nicht deutlich machten, dass sie ihr störendes Verhalten einstellen werden, wurden beide in polizeilichen Gewahrsam genommen. Nach Bestätigung der Freiheitsentziehenden Maßnahmen durch einen Bereitschaftsrichter, durften die beiden die Nacht in den Gewahrsamszelle der PI Saale-Orla verbringen, wo sie ihren Rausch ausnüchtern und ihr Verhalten in Ruhe überdenken konnten.

Passanten die sich durch die Äußerungen der beiden jungen Männer (19 und 23 Jahre alt) beleidigt fühlten, werden gebeten sich telefonisch bei der PI Saale-Orla, unter der Telefon-Nr.: 03663 431-0 zu melden.

