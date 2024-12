POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten den vor dem Firmengebäude an der Straße "Schüttelsand" zum Verkauf angebotenen Fiat Ducato (Transporter). Die Täter entwendeten das Fahrzeug im Wert von etwa 20.000 Euro in der Nacht des 8. Dezember zwischen 0.12 Uhr und 1.12 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

