POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall auf Fußgängerüberweg - unklarer Unfallhergang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.12.2024, gegen 18.00 Uhr, kam es auf dem Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße, an der Einmündung zur Lörracher Straße, zu einem Unfall zwischen einem 61-jährigen Pkw-Fahrer und einem 51-jährigen Radfahrer. Der 51-jährige Radfahrer soll zu Fuß den Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße von Lörrach kommend in Richtung Brombach überquert haben. Ein 61-jähriger Pkw, welche die Lörracher Straße von Lörrach kommend befuhr bog nach links in die Eisenbahnstraße ab und kollidierte auf dem Fußgängerüberweg mit dem 51-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben des 61-Jährigen soll der 51-Jährige mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg hinter einem Fahrzeug und ohne Beleuchtung befahren haben.

Aufgrund der erheblich voneinander abweichenden Einlassungen der Unfallbeteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Nach Angaben der Beteiligten sollen Zeugen vorhanden sein.

