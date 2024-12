Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall an der "Lucke-Kreuzung" - Fahrer von Kleinkraftrad schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 14.10 Uhr, übersah ein 18-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden 59-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 18-Jährige befuhr die Kreisstraße 6354 von Rümmingen kommend und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Freiburger Straße ab. Dabei übersah er einen aus Ötlingen entgegenkommenden 59-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Kleinkraftrad etwa zwei Meter zurückgeworfen. Der 59-Jährige wurde von seinem Kleinkraftrad abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Kleinkraftrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell