POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Straßenraub im Seepark - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 13.12.2024, 17 Uhr und Samstag, 14.12.2024, 10 Uhr wurde an einer Garagenwand in der Ernst-Barlach-Straße in Emmendingen ein politisch motiviertes Graffiti angebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen ...

