Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit E-Bike-Fahrer im Bereich einer Kreuzung - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer bog mit seinem Nissan am Dienstag gegen 14:30 Uhr von der Güterbahnhofsstraße nach links in die Odenwaldstraße ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 85-jähriger Mann auf seinem E-Bike entlang der Odenwaldstraße in Richtung Kreuzung Alte Dielbacher Straße. Kurz nach dem Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander, sodass der 85-Jährige stürzte und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an dem E-Bike sowie an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, da das E-Bike gegen dieses prallte. Der Nissan-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und auch an seinem Fahrzeug wurden keine Schäden festgestellt. Die Höhe des gesamten Sachschadens wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell