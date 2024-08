Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Brand eines Müllcontainers Wohngebäude nicht mehr bewohnbar

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Dienstag um 09:35 Uhr ein Müllcontainer, der vor einem Gebäude in der Neonstraße stand, in Brand. Die hierdurch entstandene Rauchwolke zog in das Gebäude, sodass die Rauchmelder auslösten. Ein 25-jähriger Mann, der zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung schlief, wurde durch die Alarmsignale der Rauchmelder geweckt und verließ daraufhin das Wohnobjekt. Beim Verlassen des Gebäudes lief der Mann an der Brandstelle vorbei, wodurch er sich leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen zuzog. Weitere Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Objekt. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim wurde das Gebäude gelüftet und der Müllcontainer gelöscht. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der 25-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

