LPI-SHL: 1. Ergänzungsmeldung zu "Brandfall fordert Todesopfer"

Suhl (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Mittwoch (03.07.2024) gegen 02:00 Uhr in einer Wohnung in der 11. Etage eines Hochhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl. In diesem Zusammenhang verstarb ein Mann und 15 weiteren Personen erlitten durch den Brand leichte Rauchgasvergiftungen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde teilweise ...

mehr