PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Über Dach in Geschäft eingestiegen +++ Einbrecher zugange +++ Reifen gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Über Dach in Geschäft eingestiegen,

Aarbergen-Michelbach, Scheidertalstraße, Samstag, 07.12.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 08:30 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Unbekannte in ein Geschäft in Aarbergen-Michelbach eingestiegen und an Beute gelangt. Den Spuren am Tatort nach waren die Einbrecher zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 08:30 Uhr auf das Dach des Marktes in der Scheidertalstraße geklettert und hatten dieses an einer Stelle gewaltsam geöffnet. Über diese Einstiegsstelle gelangten sie in den Laden und suchten anschließend ein Büro auf. Dort knackten sie einen Tresor, nahmen die Tagesseinnahmen an sich und flüchteten unerkannt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

2. Einbrecher zugange,

Bad Schwalbach, Kläre-Kluge-Weg, Montag, 09.12.2024, 17:00 Uhr bis 22:15 Uhr

(fh)In Bad Schwalbach waren am Montagabend Einbrecher unterwegs. Zwischen 17:00 Uhr und 22:15 Uhr machten sich die Unbekannten im Kläre-Kluge-Weg die Abwesenheit von Hausbewohnern zu Nutze und hebelten deren Terrassentür auf. Hierüber gelangten sie in verschiedene Räume und durchsuchten sie. Dabei stießen sie auf Bargeld, welches sie kurzerhand an sich nahmen und die Flucht ergriffen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis.

3. Reifen gestohlen,

Geisenheim, Marienthaler Straße, Samstag, 07.12.2024, 08:00 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 10:40 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Montagmorgen hatten es Diebe in Geisenheim auf Fahrzeugreifen abgesehen. Im besagten Zeitraum begaben sich die Täter zu zwei in der Marienthaler Straße geparkten Fahrzeuganhängern und schraubten jeweils die beiden Räder ab. Mit der Beute im Wert von knapp 400 Euro suchten sie anschließend unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizei in Rüdesheim.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell