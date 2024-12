PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Graffiti an Schule gesprüht ++ Fahrzeug zweimal beschädigt ++ Einbruch in Einfamilienhaus++Pakete aus Lieferwagen entwendet ++ unter Alkoholeinfluss zwei Hauswände angefahren++Fußgängerin angefahren

Bad Schwalbach (ots)

++ Graffiti an Schule, Freitag, 06.12.2024, 17:30 - 19:30 h, 65323 Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, (mp) Am Freitag, den 06.12.2024 zwischen 17:30 h und 19:30 h kam es in Taunusstein-Hahn auf einem Schulgelände in der Pestalozzistraße zu Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprayer. Bei einem auf dem Gelände abgestellten Anhänger wurde die Plane besprüht. Außerdem wurden Mauern und Fernster der Schule ebenfalls beschmiert. Der Schaden wird auf etwa 200,- EUR geschätzt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

++ Fahrzeug zweimal beschädigt

Geisenheim, Parkplatz am Sportplatz Johannisberg Freitag, 06.12.2024, 16:45 Uhr bis Samstag, 07.12.2024, 09:00 Uhr (rf) Gleich zweimal beschädigte eine unbekannte Person einen am Sportplatz in Johannisberg parkenden Mercedes und richtetet hierbei Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro an. Die erste Tat ereignete sich am Freitag den 06.12.2024 zwischen 16:45 Uhr und 18:50 Uhr. Hier zerkratze eine unbekannte Person mit einem bislang unbekannten Gegenstand die gesamte Karosserie des Mercedes und zerstach drei von vier Fahrzeugreifen. Anschließend flüchtete sie unbekannte Richtung. Als die Halterin noch am Freitagabend ihr Fahrzeug vorfand erstattete sie Strafanzeige bei der Polizei in Rüdesheim am Rhein. Als die 45-jährige Geschädigte am Morgen des 07.12.2024 ihr beschädigtes Fahrzeug erneut aufsuchte, musste sie weitere neue Beschädigungen an ihrem PKW feststellen. Eine bislang unbekannte Person beschmierte den PKW mit weißem Lack und benutzte hierbei auch beleidigende Wörter. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer (06722) 9221-0 in Verbindung zu setzen.

++ Einbruch in Einfamilienhaus, Idstein, Am Rödchen, Samstag, 07.12.2024, zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr

(Ste) Am Samstag, den 07.12.2024 in der Zeit von 17:00 Uhr und 20:30 Uhr drangen unbekannte Einbrecher in Idstein im Bereich der Straße Am Rödchen über eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Hierfür beschädigten sie die Terrassenscheibe derart, dass sich der innenliegende Türgriff manipulieren ließ und sich die Täter Zutritt verschaffen konnten. Die Einbrecher durchwühlten das Haus und flohen anschließend mit dem gestohlenen Diebesgut in eine unbekannte Richtung.

Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

++ Pakete aus Lieferwagen entwendet, Idstein, Am Metzengraben, Samstag, 07.12.2024, zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr,

(Ste) In der Nacht zum Samstag zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Bereich der Straße Am Metzengraben in Idstein-Wörsdorf diverse Pakete aus einem Lieferwagen eines bekannten Versandunternehmens. Der Lieferwagen stand abgeparkt auf einem Parkplatz und wurde durch die Diebe auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Anschließend flohen die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet um Hinweise unter (06126) 9394-0.

++ Fußgängerin auf Parkplatz angefahren, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, 06.12.2024, 14:30 h

(mp) Am Freitag, den 06.12.2024 um 14:30 h kommt es in Taunusstein-Hahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Der 52-jährige Fahrer setzte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aarstraße zurück und übersah dabei die hinter dem Fahrzeug laufende 45-jährige Wiesbadenerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkind, dass sie auf dem Arm trug blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Da der Fahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musst er eine Sicherheitsleistung entrichten.

++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss, Langgasse, Hohenstein-Breithardt, 07.12.2024, 03:20 h

(mp) Am Samstag, den 07.12.2024 um 03:20 h kam es in Hohenstein-Breithardt in der Langgasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer in Folge Alkoholgenusses die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Schleudern und fuhr gegen zwei Hauswände. Als sein VW Polo zum Stehen kam, entfernten er und sein Beifahrer sich zunächst von der Unfallstelle, konnten jedoch durch die Polizei kurze Zeit später festgenommen werden. Beim 18-jährigen Fahrer aus Steckenroth konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alco-Test ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An seinem VW Polo entstand ein Schaden von etwa 10.000 EUR. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Wie hoch die Schäden an den Häusern sind, steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell