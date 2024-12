PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrrad vor Schule entwendet +++ Gegen stehendes Fahrzeug geprallt +++ Unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein verunfallt

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrrad vor Schule entwendet,

Eltville am Rhein, Wiesweg, Dienstag, 03.12.2024, 16:50 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Vor einer Eltviller Schule wurde am Dienstagnachmittag ein Fahrrad gestohlen. Um 16:50 Uhr hatte ein Schulkind sein schwarzblaues Kinderfahrrad der Marke Cube vor der Schule im Wiesweg abgestellt. Als es gegen 18:40 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem rund 500 Euro teuren Zweirad jede Spur.

Die Polizei in Eltville ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Gegen stehendes Fahrzeug geprallt,

Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße, Dienstag, 03.12.2024, 18:00 Uhr

(fh)Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Dienstagabend in Eltville vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 18:00 Uhr fuhr eine 59-jährige Eltvillerin in einem vollbesetzten Audi A3 die Gutenbergstraße aus Richtung der Wallufer Straße kommend entlang und beabsichtigte nach rechts in die Schwalbacher Straße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein 34-Jähriger seinen Audi Q3 verbotswidrig auf der rechten Fahrspur der Schwalbacher Straße in Fahrtrichtung der Gutenbergstraße geparkt. Beim Abbiegevorgang verlor die Fahrerin des A3 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Q3. Alle vier Insassen des A3 verletzten sich beim Zusammenstoß leicht, zwei von ihnen mussten zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Audis waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

3. Unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein verunfallt, Heidenrod-Laufenselden, Landesstraße 3031, Dienstag, 03.12.2024, 18:30 Uhr

(fh)Mehrere Straftaten gehen auf das Konto eines Autofahrers, der am Dienstagabend bei Heidenrod verunfallte. Aber der Reihe nach. Gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei in Bad Schwalbach ein Unfall auf der Landesstraße 3031 zwischen Laufenselden und Reckenroth gemeldet, bei dem ein Fahrzeug mit einem Gartenzaun kollidiert sei. Die zum Unfallort entsandte Streife stellte anhand des Spurenbildes fest, dass der vor Ort angetroffene 38-jährige Heidenroder zuvor auf der Landesstraße 3031 von Laufenselden nach Reckenroth unterwegs gewesen war. Hierbei war er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Der Pkw war daraufhin auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen einen Zaun geprallt, wo er zum Stillstand kam. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der 38-Jährige seine Fahrt unter dem Einfluss von Drogen angetreten hatte. Ein Test schlug positiv auf Kokain und Amphetamine an. Doch damit nicht genug, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Pkw war weder zugelassen noch bestand ein Versicherungsschutz. Der Heidenroder muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten. Was bleibt, ist der Schaden von rund 3.000 Euro an Fahrzeug, Zaun und Leitplanke.

