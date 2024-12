PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vier Einbrüche am Mittwoch +++ Einbruch in Supermarkt - Zielrichtung: Zigaretten +++ E-Scooter aus Keller entwendet +++ Schulkind beim queren der Straße angefahren - Autofahrerin gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Vier Einbrüche am Mittwoch,

Geisenheim, Johannisberg & Stephanshausen sowie Niederwalluf & Oberwalluf, Mittwoch, 04.12.2024

(fh)In Geisenheim und Walluf haben Einbrecher am Mittwoch jeweils doppelt zugeschlagen. In den Geisenheimer Ortsteilen Johannisberg und Stephanshausen machten sich die Täter in den Nachmittagsstunden die Abwesenheit der Bewohnenden zu Nutze. In der Rosengasse waren sie zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Haus eingedrungen, hatten mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen. In der Straße "Am Hallgarten" fanden die Bewohner eines Wohnhauses dieses in einem ähnlichen Zustand vor. Hier waren die Täter zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr in die Wohnräume eingestiegen und ebenso mit Bargeld und Schmuck im Gepäck geflüchtet.

Im Hohlweg in Niederwalluf hebelten Unbekannte zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr das Schlafzimmerfenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. In der Egertstraße in Oberwalluf dagegen ist bereits jetzt klar, dass die Einbrecher nach dem gewaltsamen Eindringen in ein Einfamilienhaus an Diebesgut in Form von Schmuck und Uhren gelangt sind.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen in allen Fällen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbruch in Supermarkt - Zielrichtung: Zigaretten, Aarbergen-Kettenbach, Untig Mühl, Donnerstag, 05.12.2024, 01:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind drei Einbrecher in einen Supermarkt in Aarbergen-Kettenbach eingebrochen und haben Tabakwaren mitgehen lassen. Gegen 01:20 Uhr näherten sich die drei Unbekannten der Rückseite des Marktes in der Straße "Untig Mühl" und hebelten eine Zugangstür auf. So gelangten sie in den Verkaufsraum, begaben sich zielgerichtet zu den Tabakwaren im Kassenbereich und verstauten mehrere Päckchen in einem mitgeführten Sack. Mit ihrer Beute verließen sie anschließend den Markt und flüchteten unerkannt. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von knapp 1.500 Euro. Die Höhe des Diebesguts dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von etwa 4.000 Euro bewegen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zu den Einbrechern unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. E-Scooter aus Keller entwendet,

Geisenheim, Im Kosakenberg, Festgestellt: Mittwoch, 04.12.2024

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen E-Roller aus einem Geisenheimer Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Kosakenberg" entwendet. Am Mittwoch stellte der Besitzer des schwarzen Scooters der Marke "Xiaomi" fest, dass sich dieser nicht mehr in seinem Keller befand und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Diebstahls des knapp 700 Euro teuren Rollers mit dem Kennzeichen "418 MWA" und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Schulkind beim queren der Straße angefahren - Autofahrerin gesucht, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Greiffenclaustraße, Montag, 02.12.2024, 15:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde ein Schulkind in Mittelheim beim Überqueren der Straße angefahren und leicht verletzt. Von der betroffenen Autofahrerin liegen bislang keine Personalien vor. Ersten Erkenntnissen nach war das Mädchen um 15:15 Uhr an der Bushaltestelle "Tokajer Straße" hinter einem losfahrenden Bus auf die Straße gelaufen und dort mit einem Pkw zusammengestoßen, welcher die Greiffenclaustraße entlangfuhr. Es kam zu einem kurzen Kontakt zwischen dem Kind und der Autofahrerin, wobei diese ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nachkam und weiterfuhr. Das Kind wurde leicht verletzt und begab sich im Anschluss mit Erziehungsberechtigten zum Arzt.

Die Polizei in Rüdesheim sucht nun die verantwortliche Fahrerin oder weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

