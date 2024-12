PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher klettern auf Balkon +++ Fahrzeug prallt gegen Baum

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher klettern auf Balkon, Eltville am Rhein, Gartenstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 05.12.2024, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen suchten Einbrecher ein Wohnhaus in Eltville heim. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Täter zu dem Grundstück der Geschädigten in der Gartenstraße und kletterten unbemerkt auf den Balkon des Einfamilienhauses. Dort hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Aus diesen entwendeten sie eine Armbanduhr und suchten mit dieser im Anschluss das Weite. Der durch die Unbekannten verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0

2. Fahrzeug prallt gegen Baum, Bundesstraße 260, Höhe Bad Schwalbach-Ramschied, Donnerstag, 05.12.2024, 15:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ist eine Autofahrerin von der Bundesstraße 260 bei Bad Schwalbach abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Gegen 15:30 Uhr befuhr die 39-Jährige mit ihrem Suzuki die Bundesstraße von Schlangenbad-Wambach kommend in Richtung Heidenrod-Kemel. In Höhe Ramschied kam die Fahrerin auf glatter Straße ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab, wo sie mit einem Baum kollidierte. Die 39-Jährige sowie eine Mitfahrerin wurden in der Folge von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort untersucht, beide konnten jedoch entlassen werden. Am Suzuki entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell