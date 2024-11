Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Nußbaum (ots)

Am heutigen Dienstag, 05.11.2024 gegen 08:19 Uhr wurde der Feuerwehr Bad Sobernheim, sowie hiesiger Dienststelle ein Brand eines Wohnhauses in der Mühlenstraße in 55569 Nußbaum gemeldet. Hierauf konnte festgestellt werden, dass aus bisher ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses in Brand geriet. Die Feuerwehr musste demnach mit massiven Wassereinsatz und Personal den Brand löschen. Die Löscharbeiten werden wohl noch bis Dienstag Nachmittag 14 Uhr andauern. Zu einem Personenschaden ist es demnach nicht gekommen. Möglicherweise wurde durch den Brand und die Löscharbeiten auch die direkt angrenzenden Nachbargebäude beschädigt. Der Gesamte Sachschaden dürfte sich im 6-stelligen Euro Bereich bewegen. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach wird sich mit den Brandermittlungen beschäftigen, sobald das Gebäude betreten werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell