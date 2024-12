PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Haus eingebrochen +++ In Hotel eingestiegen und festgenommen worden +++ Einbrecher scheitern an Fenstern +++ Gehebelt und gescheitert

Bad Schwalbach (ots)

1. In Haus eingebrochen,

Hünstetten-Wallrabenstein, Am Pfingstberg, Samstag, 07.12.2024, 06:00 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 09:45 Uhr

(fh)Im Hünstettener Ortsteil Wallrabenstein kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch. In der Straße "Am Pfingstberg" waren die Einbrecher zwischen Samstag- und Sonntagmorgen über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in das Haus gelangt und hatten dieses anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einem Besteckset im Gepäck gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Hinweise zu dem Einbruch werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. In Hotel eingestiegen und festgenommen worden, Rüdesheim am Rhein, Rheinuferstraße, Sonntag, 08.12.2024, 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag nahm die Polizei in Rüdesheim einen Mann fest, der in ein im Umbau befindliches Hotel eingestiegen war. Gegen 11:00 Uhr wandte sich eine Mitarbeiterin des Hotels in der Rheinuferstraße an die Polizei, da sie soeben über eine Videokamera beobachtet habe, wie ein Mann gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sei und sich jetzt dort aufhalten würde. Umgehend wurde eine Streife zum Hotel entsandt, wo sie den Mann, einen 39-jährigen Hofheimer, festnehmen konnte. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln. Für ihn ging die Fahrt zur Dienststelle, von welcher er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Einbrecher scheitern an Fenstern,

Idstein, Elisabeth-Selbert-Straße, Festgestellt: Donnerstag, 05.12.2024

(fh)in der vergangenen Woche hielten die Fenster eines Einfamilienhauses in Idstein Einbruchversuchen stand. Am Donnerstagnachmittag entdeckten die Bewohner des Hauses in der Elisabeth-Selbert-Straße an zwei Fenstern im rückwärtigen Bereich diverse Hebelspuren und unterrichteten die Polizei. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es den Einbrechern letztlich nicht gelungen war, die Fenster zu öffnen und in das Haus zu gelangen. Nichtsdestotrotz entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Gehebelt und gescheitert,

Niedernhausen-Niederseelbach, In der Bitterwies, Festgestellt: Samstag, 07.12.2024,

(fh)Am zurückliegenden Wochenende versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Niederseelbach einzubrechen. Am Samstag wies die Hauseingangstür des Anwesens in der Straße "In der Bitterwies" Hebelspuren auf. Diese sind auf einen versuchten Einbruch zurückzuführen, bei dem sich die Täter jedoch bereits an der Haustür geschlagen geben mussten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

