POL-HB: Nr.: 0732 --Trickdiebe in Obervieland--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Habenhauser Landstraße Zeit: 23.11.24, 17.30 Uhr

Samstagnachmittag gelangten Trickdiebe in Obervieland in die Wohnung eines Seniors und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Eine Frau klingelte an der Wohnungstür des 87-Jährigen in der Habenhauser Landstraße und gab sich als Mitarbeiterin einer Hinterbliebenenbetreuung aus. Das fand der Mann erst einmal nicht merkwürdig, da seine Frau kürzlich verstorben war und ließ die Fremde in die Wohnung. Während die Frau den Bremer in ein Gespräch verwickelte, schlich sich eine Komplizin durch die offene Tür hinein und entwendete aus dem Schlafzimmer heimlich die Wertgegenstände. Im Anschluss flüchteten beide.

Die Frau, die den Mann in ein Gespräch verwickelte, wurde als etwa 35 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare und trug dunkle Bekleidung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-8888.

Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie Verwandte oder einen Bekannten, wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de

