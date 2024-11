POL-HB: Nr.: 0730--Polizei informiert zum Weihnachtsmarkt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte Zeit: 25.11. bis 23.12.24

In Bremen öffnen der Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber vom 25. November bis 23. Dezember 2024. Den Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für die Weihnachtsmärkte in Bremen vor. Dennoch wird die Polizei präsent sein und für Sicherheit sorgen.

Unsere Einsatzkräfte werden wieder von einem privaten Sicherheitsdienst und dem Ordnungsamt unterstützt. Neben uniformierten Fußstreifen werden ebenso Zivilkräfte unterwegs sein. Die Polizei wird auch wieder mit einem Polizeicontainer als Einsatzzentrale vor Ort sein. Zusätzlich werden der Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber in diesem Jahr mit einer umfassenden Videoüberwachung gesichert.

Den Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Erkenntnisse oder Hinweise vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Adventszeit, insbesondere für Weihnachtsmärkte, in Bremen ableiten lässt. Die Polizei Bremen hat dennoch ein mehrstufiges Konzept für die Sicherheit des Weihnachtsmarktes und des Schlachte-Zaubers und weist ausdrücklich darauf hin, dass während der gesamten Veranstaltung ein Waffen- und Messerverbot zu den Marktöffnungszeiten gilt. Bei Zuwiderhandlungen droht ein empfindliches Bußgeld.

Die Polizei gibt wieder Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Telefone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie besonders im Gedränge auf Tasche und Wertsachen. Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt.

Die Polizei Bremen wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und sichere Vorweihnachtszeit.

