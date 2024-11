Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0729 --Verkehrskontrollen im Bremer Süden - Fokus auf Ablenkung und Gurtpflicht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, Arsterdamm, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 20.11.24, 9 - 12 Uhr

Am Mittwochvormittag, bei kühlen Wintertemperaturen, führte die Polizei Bremen Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Ablenkung durch Mobiltelefone" und "Gurtpflicht" im Bremer Süden durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von angehenden Polizistinnen und Polizisten, die erste praktische Erfahrungen sammeln konnten.

Kontrolliert wurde an den Standorten Arsterdamm und Kattenturmer Heerstraße. Das Ziel: Die Verkehrssicherheit erhöhen und auf die Gefahren von Ablenkung sowie die lebensrettende Wirkung des Sicherheitsgurts aufmerksam machen. Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wurde, erhielt nicht nur einen strengen Blick, sondern musste auch mit einer Strafe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Am Ende des Einsatzes fertigten die Einsatzkräfte knapp 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen - darunter zahlreiche Verstöße wegen der Nutzung des Handys während der Fahrt sowie Missachtung der Gurtpflicht. Zusätzlich wurden diverse kleinere Delikte mit Verwarnungen geahndet.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Griff zu elektronischen Geräten während der Fahrt - sei es zum Handy, Navi oder Tablet - verboten ist. Bereits ein kurzer Blick aufs Display reicht aus, um den Blick auf die Straße zu verlieren und die eigene Sicherheit sowie die anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Die Polizei wird ihre Kontrollen im Stadtgebiet fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell